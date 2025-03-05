Türkiye ve Azerbaycan arasında birçok alanda olduğu gibi enerji sahasında da iş birliği söz konusu.

Bu kapsamda doğalgaz alanına ilişkin daha önce yapılan iş birliği anlaşmasının onaylanması uygun bulundu.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğalgaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğalgaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşması" onaylandı.