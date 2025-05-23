Esendere Gümrük Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 2 kilometreye ulaştı. Tır sürücüleri, Esendere Gümrük Kapısı'ndan İran'a geçip yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor.

Tır Kuyruğu

Tır kuyruğu oluştuğunu belirten Rıdvan Basmacı, "Öğle saatlerinde Yüksekova'dan Esendere'ye gittiğimiz sırada 2 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sorduğumuzda ise İran tarafından kaynaklı olduğu söylenildi. Artık bu görüntülere alıştık. İnşallah kısa sürede bu da biter yollarına devam ederler" ifadelerini kullandı.

Tır Kuyruğu0

Kaynak: İHA