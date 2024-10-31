15 Kasım 2024 tarihinde Van’da düzenlenmesi planlanan ‘Türkiye - İran - Belarus Ticaret Zirvesi’ hakkında WanHaber’e açıklamalarda bulunan TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, organizasyonun Van tarihinde ilk olacağına dikkat çekti.

“VAN TARİHİNDE BİR İLK”

Düzenlenmesi planlanan zirve hakkında açıklamalarda bulunan Taner Han, “15 Kasım tarihinde 3 ülkenin katılacağı bir Ticaret Zirvesi organize ediyoruz. Yaklaşık 130 firmamız Türkiye’nin farklı kentlerinden Van’a gelecek. Aynı şekilde 130 sanayici iş insanı İran’dan Van’a gelecekken, Belarus’tan ise 50 iş insanı katılacak. Bu tarz bir organizasyon Van tarihinde ilk defa yapılacak. Bir aksilik olmazsa bakanlıkların üst düzey yetkililerinin de katılım sağlayacağı bir organizasyon olacak. Aynı şekilde İran’ın Erzurum Başkonsolosluğuna da ziyaret gerçekleştirdik, kendilerine etkinliğimiz hakkında bilgi verip, davette bulunduk.” diye konuştu.

“YATIRIM ORTAKLIKLARININ ÜRETİM ÜSSÜ OLARAK VAN’I DÜŞÜNÜYORUZ”

Bakanlıkların üst düzey yetkilileri ile yerli ve yabancı 300’e yakın iş insanını Van’da buluşturacak program ile beraber yatırım ortaklıklarının üretim üssü olarak Van’ı düşündüklerini belirten Han, “İran ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek yatırım ortaklıklarının üretim üssü olarak Van’ı düşünüyoruz. Gelen misafirlerimize bunun da teklifinde bulunacağız, ön görüşme yaptığımız firmalarımız da var, gerçekleştirildiği takdirde yatırımları Van’a da taşımayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“YATIRIMLARI VAN’A DA TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ”

Yatırım amaçlı görüşmelere ön ayak olmak istediklerini aktaran Han, “Aynı zamanda Belarus ve İran Büyükelçileri ile İran Başkonsolosu da kentimize gelerek katılım sağlayacaklar. Bunların yanı sıra ticaret odamızın genel merkezinin tamamı burada yer alacak. Bizlerin de hedefi bu organizasyon ile beraber Van’a hem turizm katkısı sunmak, hem de katılım sağlayacak 300’e yakın iş insanını davet ederek yatırım amaçlı görüşmelere de ön ayak olmak istiyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.