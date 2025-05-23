AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 2024 yılında AB ülkelerine kıyasla hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan varlığında lider konuma geldi.

Büyükbaş hayvancılıkta AB ülkeleri arasında ilk sırayı 16 milyon 429 bin adetle Fransa alırken, onu 10 milyon 461 binle Almanya, 6 milyon 308 binle İrlanda, 6 milyon 190 binle Polonya, 6 milyon 174 binle İspanya, 5 milyon 765 binle İtalya ve 3 milyon 562 binle Hollanda izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla 16 milyon 986 bin oldu.

Böylece, Türkiye, geçen yıl AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında büyükbaş hayvan varlığında ilk sırada yer aldı. Türkiye, 2023 yılında ise büyükbaş sayısında Fransa'nın ardından ikinci sırada bulunuyordu. Son veriler, Türkiye'nin büyükbaş sayısında Fransa'yı tekrar devirerek ilk sıraya yükseldiğini ortaya koydu.

AB ülkelerinde küçükbaş hayvanlardan koyun sayısında ilk sırayı 13 milyon 476 binle İspanya aldı. Onu 10 milyon 443 binle Romanya, 7 milyon 774 binle Yunanistan, 6 milyon 607 binle Fransa, 5 milyon 390 binle İtalya, 3 milyon 637 binle İrlanda ve 2 milyon 142 binle Portekiz takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam küçükbaş hayvan sayısı yüzde 4,8 yükselerek 54 milyon 903 bin olurken, koyun varlığı 44 milyon 81 bin olarak kayıtlara geçti. Koyun varlığında Türkiye, Avrupa'daki en yakın rakibi olan İspanya'yı 3 kat geçti.

AB ülkeleri arasında küçükbaş hayvanlardan keçi sayısında ise ilk sırayı 2 milyon 576 binle Yunanistan aldı. Onu 2 milyon 361 binle İspanya, 1 milyon 426 binle Romanya, 1 milyon 339 binle Fransa, 911 binle İtalya ve 552 binle Hollanda izledi.

Türkiye'de geçen yıl toplam keçi varlığı da yüzde 5 artışla 10 milyon 822 bin olarak belirlendi. Söz konusu keçi sayısıyla da Türkiye, AB ülkelerinin tamamını geçerken, en yakın rakibi Yunanistan'ı 4'e katladı.