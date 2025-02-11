Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezanın ardından Van Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan çadırda eylemler başladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van'daki eylemlere katılmak ve Abdullah Zeydan'a destek için yarın Van'a geleceğini duyurdu.

Tülay Hatimoğulları yarın saat 12.00'de Van Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapacak.