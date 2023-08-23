Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği'nin yaz okulları kapanış töreni dün gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 118 bin başvuruyla yapılan Yaz Okulu çalışmasında TÜGVA 155 bin başvuruyla alaınında kendi rekorunu kırdı.

Katılımın en fazla olduğu illerden biri Van olurken, tören, Van Evliya Çelebi Uygulama Oteli Konferans salonunda gerçekleşti.

Dün düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Nevzat Taşdemir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca, Vaski Genel Müdürü İlker Cem Kaplan katıldı.

Kapanış Töreninde açıklamalarda bulunan TÜGVA Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, “TÜGVA olarak bugün necip milletimizin teveccühüyle aziz vatanımızda 81 il 571 ilçedeki teşkilatlarımızla, öğretmenlerimizle, 155 bin gencimize ve Van’ımızda ise 1000’e aşkın öğrencimiz ile yaz okulumuzu tamamlayarak sadece bir camiaya değil cemiyete adam yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 6 haftalık kurs kapsamında, yapılan öğretimi olumlu yönde değerlendirdi. Programın sonunda, veliler ve il protokolü sahneye davet edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.