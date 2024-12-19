Konya'da Karaman- Adana çevre yolunda Semih Gökhan Tan yönetimindeki otomobil, İbrahim Büyüktemiz'in kullandığı traktörün sulama borusu yüklü römorkuna arkadan çarptı.
Otomobilin büyük bölümü römorkun altında kalırken sulama boruları da etrafa saçıldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Ekiplerce yapılan kontrolde Tan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tan'ın cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırılırken traktör sürücüsü Büyüktemiz gözaltına alındı.
Traktörün akşam saatlerinde çevre yoluna girmesinin yasak olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA