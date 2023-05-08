Sürücüleri yakından ilgilendiren gelişmeye göre; trafik sigortasında yeni dönem başladı. Buna göre iyi sürücülerin adeta ödüllendirileceği, çünkü yüzde 50 daha az sigorta primi ödeyecekleri aktarıldı. Yılda 3 kezden fazla kaza yapan sürücüler için ise faturanın bir hayli kabaracağı belirtildi.

"8. BASAMAK EKLENDİ"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; sigorta uzmanı Turusan Bağcı, "Amacımız iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki farkı ciddi anlamda açmak. Şimdi yeni uygulama; 8. basamak eklendi. Dedi ki; sen 5 yıldan beri 7. basamaktaysan, 5 yıldır hiç kaza yapmadıysan sana artık bir ödül, seni 8. basamağa çıkarıyoruz, artı indirim daha veriyoruz, yüzde 50'ye çıkıyor yani 5 bin 750 değil 2 bin 875 lira." ifadelerini kullandı.

KÖTÜ SÜRÜCÜLER YÜKSEK PRİM ÖDEYECEK

Trafik sigortasında başlayan yeni dönemde, 1'den 7'ye kadar olan basamak sayısı artık 0 ile 8 arasında olacak. İyi sürücülere indirim yapılacak, kötü sürücüler ise yüksek prim ödeyecek.

Haberde; yeni düzenlemenin iyi sürücüler için ödül niteliğinde olduğu ancak birden fazla kaza yapan sürücüler için aynı şeyin söylenemeyeceği ifade edildi. Çünkü bundan böyle kötü sürücüler diğer sürücülere göre 8 kat daha fazla prim ödeyecek.

Bağcı "1 yılda 3 veya daha fazla kaza yaptıysan sana bir ceza geldi, 0. basamağa düşüyorsun, yüzde 200 prim artıyor." dedi.

Haberde; nisan ayında ödeme yapanların şanslı olduğu, çünkü mayıs ayında primlerin bir önceki aya göre yüzde 5 arttığı da belirtildi.

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