Bugün taşıt sayısının ve ulaşıma duyulan ihtiyacın artmasıyla birlikte kara yollarındaki trafiğin doğru yönetilmesi daha da karmaşık bir hal alıyor.

Aşırı hız yapmamak, alkollüyken araç kullanmaktan kaçınmak, emniyet kemeri takmak, iki ve üç tekerli taşıtları kullanırken gerekli koruyucu ekipmanları giymek, çocuk koruma sistemlerini kullanmak gibi hassasiyetlerin göz ardı edilmesi ise trafik kazalarına bağlı ölümlerin artmasına sebep oluyor.

UNEP'e göre, dünyada her yıl yaklaşık 1,2 milyon can kaybıyla sonuçlanan trafik kazaları, yılda 50 milyona yakın kişinin de yaralanmasına neden oluyor. Trafik kazaları, başlıca ölüm ve kalıcı sakatlanma nedenleri arasında.

Trafikte karşılaşılan olumsuzluklara ve bunların çözüm yollarına dikkati çekmek için her yıl mayısta "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" düzenleniyor.

AA muhabiri, dünyada trafik kazalarına ilişkin verileri derledi.

Ölümler en çok Güneydoğu Asya'da

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2023'te 170 ülkeden verilerle hazırladığı rapora göre, kara yolu trafik kazalarının neden olduğu 10 ölümden 9'u, "düşük ve orta gelirli" ülkelerde görülüyor.

Güneydoğu Asya bölgesi, dünyada trafik kazalarının neden olduğu ölümlerin yüzde 28'ini oluşturarak, trafikteki can kayıplarında başı çekiyor. Bunu, yüzde 25 ile Batı Pasifik bölgesi ve yüzde 19 ile Afrika takip ediyor.

Öte yandan Rusya, Japonya, Danimarka, Litvanya, Norveç, Belarus, Trinidad ve Tobago, Brunei, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Venezuela, trafik kazalarına bağlı ölümleri, 2021 sonunda 2010'daki sayının yarısına indirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 2020'de aldığı kararla 2030 sonuna kadar trafik kazası kaynaklı ölümlerin tüm ülkelerde yarıya indirilmesi hedefleniyor.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, 2023'te dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da 480 bini aşan trafik kazası meydana gelirken 170 binden fazla kişi de bu kazalarda hayatını kaybetti.

Trafik kazalarına karşı önlemler

Yol altyapılarının kalitesi, araçların bakımının ihmal edilmemesi, sürücü ve yayaların bilinçlendirilmesi gibi etmenler, trafik güvenliğinin olmazsa olmazları arasında sıralanıyor. Bunların gözetilmemesi halinde ölüm ve yaralanma riski artıyor.

DSÖ'nün raporuna göre, 2022 itibarıyla 88 ülkede emniyet kemeri kullanımına ilişkin yasa bulunurken, sadece 44 ülkede yayaların korunmasına ilişkin yasalar mevcut.

Düzenli araç muayenesini şart koşan yasalar 134 ülkenin, hız sınırlarını düzenleyen yasalar ise 163 ülkenin ulusal mevzuatında yer alıyor.

Motosiklet ve skuter gibi iki ila üç tekerli araçların sürücüleri, dünyada trafik kaynaklı ölümlerin yüzde 30'unu oluştururken, bu can kayıpları, başta kask olmak üzere koruyucu ekipman kullanımıyla en aza indirilebiliyor.

Trafikte yapay zeka kullanımı

Pek çok ülke, yol güvenliğini artırma, kazaları önleme ve trafik sıkışıklığını azaltmaya yönelik girişimlerinde trafik polisleri ve hız tespit kameraları gibi geleneksel yöntemlerin haricinde yapay zeka teknolojilerinden de destek alıyor.

Trafiğin ciddi sorunlara neden olduğu büyük şehirlerde, sokak kamerası görüntülerinden ve kullanıcı verilerinden yararlanan yapay zeka sistemlerine yaygın olarak rastlanıyor.

BAE'de Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi (RTA), trafik lambaları takip sistemlerinde yapay zeka kullanılmasının, bekleme sürelerini azalttığını ve trafik akışını kolaylaştırdığını açıkladı.

Öte yandan yapay zekanın trafiğe entegrasyonu, gizlilik ve veri korumayla ilgili bazı endişeleri de beraberinde getiriyor.

The Times gazetesinin haberine göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kullanıcıların cep telefonu verileri aracılığıyla trafik sıkışıklığı tahmininde kullanılması planlanan bir yapay zeka sisteminden, siber güvenlik endişeleri nedeniyle vazgeçildi.