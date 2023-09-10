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Wanhaber / Haber Bülteni

1999 yılından bu yana kentte ilk defa düzenlenen yarışlarda sporcular yaklaşık 470 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. 6 ülke 10 takımın katıldığı yarışlarda 13 farklı klasmanda ödüller verildi. Birçok bireysel kategoride Kırgızistanlı ve Özbekistanlı sporcuların galip geldiği yarışları, takım bazında ise Kazakistan, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Özbekistan takımları derece ile tamamladı.

Van Gölü Havzası ve Van’ı tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini artırmak ve Van Gölü farkındalığına katkı sağlamak amacıyla birçok etkinliğe imza atan Büyükşehir Belediyesi, en son 24 yıl önce düzenlenen uluslararası bisiklet yarışmalarının ikincisine ev sahipliği yaptı.

Bitlis’in Tatvan ilçesi, Ahlat, Malazgirt, Adilcevaz ve Erciş etabından oluşan ve 4 gün süren ‘Tour of Van’ Bisiklet yarışı, Van Kalesi Urartu Müzesi önünde düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile il protokolü ve sporcular katıldı.

Ödül töreninde bir selamlama konuşması yapan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yarışmaya katılan sporcuları tebrik ederek, desteklerinden ötürü Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

“GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU”

Daha sonra konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Tour of Van’ Bisiklet yarışının önemine vurgu yaparak, “Bugünkü etkinlikte sizlerle beraber olmaktan ve bisikletçilerimize ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Etkinliğin düzenlemesine katkısı olan bisiklet federasyonumuza, kıymetli Başkan, üyelerine ve katılım sağlayan bisikletçilerimize çok teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyor, yarışmaya katılan ve derece alan sporcularımızı yürekten kutluyorum. İlimiz adına güzel bir etkinlik oldu. Yarışmamızın sportif anlamında, kültürel anlamda, ilimizin tanıtılmasına çok büyük katkısı oldu.” dedi.

“BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM”

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, “Ben de sporu seven bir idareci, bir vali olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan da büyük mutluluk duydum. Bizler de ilimizde ‘Spor Van’ diye büyük ve güzel bir proje yürütüyoruz.

Hedefimiz her çocuğumuzun ya bir spor dalıyla uğraşması ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmasıdır. Bizler anaokulundan, ilkokul, ortaokul ve liselerimize kadar bu amaçla çalışıyoruz. Bu kapsamda okul spor kulüplerimizi ve ilçe gençlik spor kulüplerimizi kurduk.

Bir taraftan bu hedefe doğru ilerlerken, bir taraftan da çocuklarımıza malzeme desteği veriyoruz. Spor altyapımızın gelişmesine çok büyük katkı sağlıyoruz. Şu anda Van’da 11 tane yüzme havuzu yapılıyor. Çocuklar için 18 tane kapalı spor salonu yapılıyor. 250'ye yakın okulun bahçesine basketbol, voleybol sahası yaptık. Bu sayıyı 300'e çıkartacağız.

Yine her ilçede açık spor tesisleri dediğimiz voleybol, basketbol sahası, halı saha ve tenis kortu olmak üzere spor kompleksleri yaptık. Büyük ölçekte de malzeme desteği sağlıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 20 milyonluk TL’lik malzeme desteği vermiştik. İnşallah şimdi yine yaklaşık 30 milyon TL’lik bir malzeme desteği vereceğiz.

Kısacası hedefimiz her çocuk bir spor dalıyla uğraşmalı ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmalı, bunu gerçekleştirmek için de yoğun bir şekilde destek veriyoruz. Bu anlamda sporu seven, sporculara kıymet veren bir idareci olarak bu bisiklet etkinliğine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum.

Sporcularımız büyük çaba gayret gösterdiler. Etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan bisiklet federasyonumuza ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya yurt içine yurt dışından katılan bütün yarışmacılara teşekkür ediyorum, onlara başarılar diliyorum, dereceye girenleri de bir kez daha kutluyorum. “diye konuştu.

Güzel bir organizasyonu tamamladıklarını ifade eden Konya Büyükşehir Belediyesi sporcularından Timur Öztoprak, Van Gölünün etrafında tur atmanın kendilerini oldukça etkilediğini belirtti.

Öztoprak, “Son etap inişleri ile çıkışları ile çok yorucuydu. Fakat bir o kadar da eğlenceliydi. En son bitişin de Van’da olması çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Program, hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Van Büyükşehir Belediye öncülüğünde yapılan organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Muş Valiliği, Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirildi.