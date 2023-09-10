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WanHaber – ÖZEL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Van’da 2023 yılının ilk 7 ayında satılan konut sayısı 4 bin 359 olarak gerçekleşti. 2022 yılının aynı döneminde Van’da gerçekleşen konut satış sayısı ise 4 bin 287 olarak kaydedilmişti. Bu yıl gerçekleşen konut sayısı geçen yılın aynı döneme göre artış gösterdi.

Van’da geçtiğimiz yıl satılan toplam konut sayısı ise 8 bin 497 olarak kayıtlara geçmişti.

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Van’da 2019 yılında 6 bin 862 adet konut sayısı gerçekleşirken, 2020 yılında 7 bin 678 adet, 2021 yılında ise 7 bin 243 adet konut satışı gerçekleşti.

2023 yılının ilk 7 ayında ise Van’da 4 bin 359 konut satışı yapıldı.

2023 yılı ilk 7 ayı konut satışlarının aylara göre dağılımı ise şu şekilde;

Ocak: 716

Şubat: 464

Mart: 731

Nisan: 475

Mayıs: 681

Haziran: 525

Temmuz: 767

Toplam: 4359

Haber: Fatma Öztürk