WanHaber – ÖZEL
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Van’da 2023 yılının ilk 7 ayında satılan konut sayısı 4 bin 359 olarak gerçekleşti. 2022 yılının aynı döneminde Van’da gerçekleşen konut satış sayısı ise 4 bin 287 olarak kaydedilmişti. Bu yıl gerçekleşen konut sayısı geçen yılın aynı döneme göre artış gösterdi.
Van’da geçtiğimiz yıl satılan toplam konut sayısı ise 8 bin 497 olarak kayıtlara geçmişti.
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Van’da 2019 yılında 6 bin 862 adet konut sayısı gerçekleşirken, 2020 yılında 7 bin 678 adet, 2021 yılında ise 7 bin 243 adet konut satışı gerçekleşti.
2023 yılının ilk 7 ayında ise Van’da 4 bin 359 konut satışı yapıldı.
2023 yılı ilk 7 ayı konut satışlarının aylara göre dağılımı ise şu şekilde;
Ocak: 716
Şubat: 464
Mart: 731
Nisan: 475
Mayıs: 681
Haziran: 525
Temmuz: 767
Toplam: 4359
Haber: Fatma Öztürk