Borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için 22 Eylül'de başlatılan kampanyanın başvuruları bugün itibarıyla tamamlandı.

Borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak olanlar da borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde indirimden kısmi olarak faydalanabildi.

Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsadı. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan yararlanamadı.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler bugüne kadar ilgili bankalara başvurdu. Bu tarihten sonraki borç kapatmalar indirim kapsamında değerlendirilmeyecek.