Sigara tiryakilerini üzecek kötü haber geldi. Sigaraya zam yolda! Elips Haber'e konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, tarih vererek sigara fiyatlarına 5 TL'lik zam geleceğini açıkladı.

"HER ZAM DÖNEMİNDE KAÇAK ALKOL VE SİGARAYA KAÇIŞ OLUYOR"

Yüksek alkol ve sigara fiyatlarının insanları kaçağa yönelttiğini belirten Dündar "Her zam döneminde kaçak alkol ve sigaraya kaçış oluyor. Son 2 ayda sahte içkiden ölen insan sayısı 113’ü buldu. Vatandaşın kaçak alkole yönelmesinin nedeni maddiyat" dedi.

"MART AYINDA 5 LİRALIK ZAM BEKLENİYOR"

Alkol fiyatlarına herhangi bir zam yapılmayacağını ancak sigara fiyatlarında artış beklendiğini belirten Dündar, "Alkole zam olmayacak. Sigaraya ise Mart ayında 5 liralık zam bekleniyor" ifadelerini kullandı.