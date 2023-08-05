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Erzurum’un Horasan ilçesi Eleşkirt kara yolu üzerinde seyir halindeki askeri araca aynı yönde seyreden M.B.S.'nin kullandığı plakalı tır çarptı.

Kazada tır sürücüsü M.B.S. ile askeri araçta bulunan 1 güvenlik korucusu ve 3 askeri personel hafif yaralandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu iyi

Yaralılardan 3 askeri personel ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne, güvenlik korucusu ile hafif yaralı tır sürücüsü M.B.S. ise Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralı tır sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.AA