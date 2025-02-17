Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla gerçekleştirilen ramazan ayı öncesi denetimleri devam ediyor. Bu çerçevede tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında ocakta 139,2 milyon lira, haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 144,5 milyon liralık ceza kesildi.

Fiyat etiketi konusunda geçen ay 22 bin 818 firma denetlenirken, bunlardan 7 bin 367'sine toplam 55,6 milyon liralık ceza uygulandı.

Bu dönemde 13 bin 123 markette fiyat etiketi denetimi yapıldı. Aykırılık tespit edilen marketlere 32,5 milyon lira ceza verilmesi uygun görüldü. 6 bin 454 restoran, lokanta, kafe pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerindeki tarife ve fiyat listeleri de denetlenerek bu kapsamda 9,8 milyon liralık ceza kesildi.

"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 126,7 milyon lira ceza uyguladı"

Geçen ay tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere aykırı davranıldığı belirlenen 25 ayrı dosyada 52,7 milyon lira ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik olarak 2 bin 34 firma denetlendi, 188 firma için 29,3 milyon lira ceza uygulandı. Diğer taraftan, Bakanlık bünyesindeki İç Ticaret Genel Müdürlüğü ekipleri, yıl başından bu yana, otomotiv, emlak, kuyumculuk sektörlerinde, fahiş fiyat ve diğer hususlara ilişkin olarak toplam 14 bin 583 firmayı denetledi. Bu denetimler neticesinde tespit edilen aykırılıklar için 17,8 milyon lira direkt, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca da 126,7 milyon lira ceza verilmesi uygun görüldü.