Bolat, Bakanlıkta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Konuşmasına ekonomideki son verileri değerlendirerek başlayan Bolat, Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2'lik bir büyüme başarısı gösterdiğini söyledi.

Bunun son 22 yılın ortalaması olan yüzde 5,3'lük büyümeye göre mütevazı bir rakam olduğunun altını çizen Bolat, "Ancak antienflasyonist politikayla enflasyonun düşürülme sürecinde ve ilk çeyrekte yaşanan ağır kış ve soğuk şartları, dünya ticaretindeki korumacılık eğilimleri, ticaret savaşları gibi etkenleri düşündüğümüzde yine de memnun olduğumuz bir rakamdır." diye konuştu.

Bolat, ihracat açısından mayıs ayının tarihe geçtiğini, Cumhuriyet tarihinin aylık mal rekorunun kırıldığını, ikinci rekorun da 102 yılın, yani "1224 ayın" aylık ihracat rekoru olduğunu dile getirdi.

Mayıs ayı rekoruna da dikkati çeken Bolat, "Dördüncü rekorumuz da mayıs itibarıyla son bir yılın toplam mal ihracat rakamında da rekora ulaşmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Mayıs ayına dair ihracat rakamlarını paylaşan Bakan Bolat, "2025 yılı mayıs ayında ihracatımız 24 milyar 800 milyon doları geçmiştir. Bu rakam yüzde 2,7'lik artışı ifade etmektedir. Geçen yılın mayısı son rekordu. Orada da 24 milyar 182 milyon dolarlık tarihi rekor vardı. Yine bir mayısta aylık ihracat ve mayıs rekorunu kırmış bulunuyoruz." dedi.

"Bu başarı zorlu rekabet şartlarına rağmen elde edilmiştir"

Bolat, nisan ayına kıyasla yaklaşık 4 milyar dolarlık net ihracat artışı sağlandığının altını çizerek, "Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde talepte gerileme vardı. ABD'de ise ticari kısıtlamalar artırıldığı için ABD pazarı da zorlaşmıştır ve bu saydığım pazarlarda Uzak Doğu ülkelerinin yoğun bir fiyat baskısı ve fiyat indirme söz konusu. Zorlu rekabet şartlarına rağmen bu başarı elde edilmiştir." diye konuştu.

İhracatı etkileyen olumlu ve olumsuz etkilere de değinen Bolat, bu yılın ilk 5 ayın 4'ünde ihracatın arttığını söyledi. Sadece şubatta ihracatın 314 milyon dolar düşük kaldığını, sebebinin de geçen yıl 29 gün olan şubat ayının bu yıl 28 gün çekmesi olduğunu ifade etti.

"Ocak-mayıs döneminde ihracat 111 milyar dolara ulaştı"

Bolat, sektörel olarak bakıldığında motorlu kara taşıtlarında 846 milyon dolar, yarı kıymetli taşlarda 500 milyon dolar, elektrikli makine cihazlarda 296 milyon dolar, kazan ve makinelerde 278 milyon dolar, gemilerde de 233 milyon dolarlık artış yaşandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Ocak-mayıs döneminde toplam ihracatımız yüzde 3,5 artışla 111 milyar dolara ulaştı. Aynı rakam geçen yılın ilk 5 ayında 107,2 milyar dolardı. 3,7 milyar dolar net mal ihracatında artış sağladık. Son iki yıl görevde olduğumuz süre içinde 24 ayın 17'sinde aylık ihracatımızda artış sağladık, 24 ayın 14'ünde tarihin en yüksek aylık ihracat rakamlarını elde ettik. Mayıs ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldi. Son bir yılda 5 milyar dolar net artış var."

"Dış ticarette dengeler kontrollü şekilde devam ediyor"

İthalat açısından da mayısın başarılı bir ay olduğunu anlatan Bolat, geçen yılın aynı ayına göre ithalatın sadece yüzde 2,1 artarak 31,3 milyar dolar olduğunu söyledi. İthalatta durulma olduğunu dile getiren Bolat, dış ticaret açığında da sevindirici bir tablo olduğunu bildirdi.

Bolat, dış ticaret açığının geçen yıla göre değişmediğini ve 6,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret ederek, nisanda 12,1 milyar dolar olan dış ticaret açığının yüzde 40'ın üzerinde azaldığına dikkati çekti. Dengelerin mayısla beraber yeniden oturduğunu vurgulayan Bolat, mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 79,3 olduğunu belirtti.

İthalatın 5 aylık dönemde yüzde 5,7'lik artışla 152 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"İlk 5 ayda 41 milyar dolar dış ticaret açığı gerçekleşti. Bu da dış ticarette dengelerin kontrollü bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 73 oldu. Bu yıl ihracat artışımız ocaktan bu yana iyi gidiyor, marttan itibaren bir ivmelenme başladı. Özellikle her ayın üçüncü, dördüncü haftalarında çok ciddi artışlar sağlayabiliyoruz."

Bakan Bolat, ihracat konusunda yakalanan tempoda ilerlemeye devam edeceklerini, 2025 yılını makul bir dış ticaret açığıyla kapatmak için hükümet, Bakanlık ve ihracatçılar ailesi olarak tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığı mayıs ayı veri bültenini yayımladı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 24 milyar 834 milyon dolara, ithalat yüzde 2,1 yükselişle 31 milyar 304 milyon dolara çıktı.

Ticaret Bakanlığının mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat mayısta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 artışla 24 milyar 834 milyon dolar, ithalat yüzde 2,1 yükselişle 31 milyar 304 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 2,4 artarak 56 milyar 138 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 0,1 artışla 6 milyar 470 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 0,4 puan artarak yüzde 79,3'e çıktı. Enerji verileri hariç tutulduğunda söz konusu oran 1,3 puan azalarak yüzde 87'ye gerilerken enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise 1,2 puan artışla yüzde 93,1'e ulaştı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 0,2 azalış ve 12 milyar 264 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 0,5 artış ve 8 milyar 571 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 28,4 artış ve 3 milyar 635 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 95 (23 milyar 599 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3 (750 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,4 (359 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke 2 milyar 97 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 512 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 500 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,8 olarak hesaplandı.

Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 10 milyar 858 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 4 milyar 15 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ve 3 milyar 727 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Mayısta en çok ithalat yüzde 0,6 artış ve 21 milyar 257 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 12,9 artış ve 5 milyar 571 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 1,3 azalışla ve 4 milyar 450 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları yüzde 84,2 ile imalat sanayisinde (26 milyar 342 milyon dolar), yüzde 8,7 ile madencilik ve taş ocakçılığında (2 milyar 732 milyon dolar), yüzde 4,4 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 380 milyon dolar) hesaplandı.

Mayısta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 316 milyon dolarla Çin, 3 milyar 251 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 686 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 59,5 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 227 milyon dolarla AB, 8 milyar 571 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 67 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,1 arttı

GTS kapsamında ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 3,5 artarak 110 milyar 947 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 yükselerek 152 milyar 3 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 4,7 artışla 262 milyar 950 milyon dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 12,1 yükselişle 41 milyar 56 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 72,99 olarak hesaplandı.