Wanhaber - Özel

TFF 2. Lig’de Play-Off heyecanı devam ediyor. 3. Turda rövanş maçlarının oynanacağı bugün finale yükselecek takımlar da belli olacak.

Van Spor FK’nin de mücadele ettiği ancak 1. Turdan elendiği play-offlarda takımlar 3. Tur rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

3. Tur ilk maçında İskenderunspor A.Ş. ile Bucaspor 1928 karşı karşıya gelmişti. Bucaspor 1928, rakibini 3 – 1’lik skorla mağlup ederek, rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etmişti.

İki rakip bugün İzmir Yeni Buca Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00’de başlayacak bu mücadelede Burak Şeker düdük çalacak. Şeker’in yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Hakan Karabalcık yapacak. Maçta 4. Hakem olarak da Raşit Yorgancılar görev alacak.

Günün diğer 2. Lig Play-off rövanş maçında ise Şanlıurfaspor ile Anagold 24Erzincanspor karşılaşacak.

Erzincan’da oynanan ilk maçta 3 – 2’lik skorla sahadan galibiyetle ayrılmayı başaran Şanlıurfaspor bugün rakibini kendi sahasında konuk edecek.

Saat 20.00’de başlayacak maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacak.

Maçı orta hakem Kadir Sağlam yönetecek. Yusuf Bozdoğan ve Bahtiyar Birinci’nin yardımcı hakemlik yapacağı maçın 4. Hakemi ise Alpaslan Şen olacak.

3. Tur rövanş maçları sonucunda tur atlayan takımlar finalde karşı karşıya gelecek. Finalde kazanan taraf ise bir üst lige yükselecek.

Haber: Umut Tarhan