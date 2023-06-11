WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van'da AK Parti Edremit İlçe Başkan Yardımcısı olan ve aynı zamanda Urartu Kalkınma Sivil Toplum ve Diyalog Derneği Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Nuri Kıpçak'a yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Olay dün akşam saat 21:30 sıralarında Eminpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde evine giden Kıpçak'a, evinin önünde saklanan ve yüzü kapalı olan bir şahıs silahlı saldırı girişiminde bulundu.

Susturucu taktığı silahın tutukluluk yapması üzerine panik yapan saldırgan, silahın dipçiğiyle Kıpçak'a saldırdı. Çıkan arbedede Kıpçak başından yaralanırken, saldırgan ise etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Konuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kıpçak'ı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Konunun takipçisi olacaklarını belirten Kandemir, saldırıyı kınadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.