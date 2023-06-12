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TFF 2. Lig Play-Off 3. Turunda rövanş maçlarının ardından finale adını yazdıran takımlar belirlendi.

3. Tur rövanş maçında Kırmızı Grupta Bucaspor 1928 ile İskenderunspor A.Ş. karşı karşıya geldi.

Saat 20.00’de başlayan ve İzmir Yeni Buca Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1 – 0 kazandı.

İlk maçı da 3 – 1 kazanan Bucaspor 1928, Kırmızı Grup’tan finale çıkan takım oldu.

2. Lig Play – Off 3. Turda bir diğer rövanş maçında ise Beyaz Grup’tan Şanlıurfaspor ile Anagold 24Erzincanspor karşı karşıya geldi.

Saat 20.00’deki maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynandı. Ev sahibi ekip mücadeleden 2 – 0 galibiyetle ayrılarak Beyaz Grup’un play-off finalisti oldu.

İlk maçta da Şanlıurfaspor, deplasmanda Anagold 24Erzincanspor’u 3 – 2 mağlup etmişti.

FİNAL MAÇI KONYA’DA OYNANACAK

Play-Off 3. Tur maçlarının tamamlanmasının ardından Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor finale adını yazdıran takımlar oldu.

Final maçında rakipler 15 Haziran 2023 Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig Play Off Finali, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada kazanan taraf 1. Lig’e yükselecek.

Umut Tarhan