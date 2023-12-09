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TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, "Canlı yayınlarla ilgili olarak; Türkiye'deki politika ve kural setimizi, son yaşanan hadiseler sonrasında toplumun hassasiyetleriyle uyuşacak şekilde yeniden gözden geçirme kararı aldık ve bu süreci başlattık." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanan TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda sunum yapan Gelen, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

TBMM DİJİTAL KOMİSYONU NE SORDU?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok'u ilk defa davet etmiyor. 2021 başında tüm sosyal ağların davet edildiği bir süreçte de TikTok ile TBMM Dijital Mecralar Komisyonu görüştü.

Bu sefer ise son gelişmeler çerçevesinde sadece TikTok'a özel görüşme yapılıyor. Komisyondan bir görüntüyü DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın iletti.

Dalgın, TikTok yöneticilerinin kara para aklama konusunda komisyonda net cevap vermediğini söylüyor.

Füsun Sarp Nebil, T24'te yayımlanan yazısında TikTok Türkiye tarafından yanıtlanan resmi cevapları şöyle aktardı:

TİKTOK'UN TÜRKİYE'DE KAÇ ÜYESİ VAR?

TikTok’un Türkiye’ye özel kullanıcı sayısını ne yazık ki açıklayamıyoruz. Ancak dünya çapında TikTok’a her ay 1 milyarı aşkın insan geliyor. Bu rakam ülkemizde, on milyonları buluyor diyebiliriz.

TİKTOK NASIL PARA KAZANIYOR? İŞ MODELİNİZ NEDİR?

TikTok'un ana gelir kaynağı markalar tarafından verilen reklamlardan elde edilen gelirlerdir.

TikTok'un Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölgesi Kamu Politikalarından Sorumlu Yöneticisi Emir Gelen

2022’DE TİKTOK NE KADAR KAZANDI, BERABER ÇALIŞTIĞI FENOMENLERE NE KADAR KAZANDIRDI?

Özel bir şirket olduğumuzdan takdir edersiniz ki böyle bir rakamı açıklamıyoruz. Ancak TikTok olarak 2023 yılında 449 milyon TL tutarında dijital hizmet vergisi ödediğimizi belirtebiliriz.

NE KADAR VERGİ ÖDEDİNİZ? ÖDEDİĞİNİZ VERGİNİN İÇİNDE SADECE SİZİN KAZANÇLARINIZ MI VAR, FENOMENLERİN VERGİLERİ NASIL ÖDENİYOR?

Bir önceki soruda ödediğimiz dijital hizmet vergisi miktarını açıklamıştık. Bunun haricinde finansal bir veri paylaşamıyoruz.

KARA PARA AKLAMA TÜRÜ OLAYLAR GÖRÜYORUZ. TİKTOK'UN BUNA KARŞI BİR TESPİT MEKANİZMASI YOK MU? ÖRNEĞİN BİRİLERİ ORTAYA BÖYLE KÜLÇE ALTINLARLA, UÇAK ALMALARLA ÇIKTIĞINDA, ÖZGÜRLÜK KAPSAMINDA MI DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

TikTok, platformun kara para aklama dahil olmak üzere herhangi bir yasa dışı faaliyet için kullanılması konusunda dile getirilen iddiaları son derece ciddiye almaktadır. Bu noktada özellikle Kara Para Aklamanın Önlenmesi için geliştirdiğimiz projelerimizde iyileştirmelerde bulunduk.

TikTok yasal uyumluluk ve hukuk ekipleri, geçtiğimiz sene kasım ayında MASAK yetkilileriyle görüşerek, kara paranın aklanmasına yönelik endişeleri ve mücadele noktasında geliştirdiğimiz programımızı ele aldılar. Yetkililerden gelen tüm sorular yanıtlandı ve Türkiye’de kara paranın aklanmasıyla mücadele etmek için programımızın güvenliğini arttırmaya karar verdik.

Örnek vermek gerekirse, Türkiye'deki tüm kullanıcılarımız için gelişmiş bir tarama sistemi uygulamaya başladık ve para çekmek isteyen kullanıcılar için kimlik doğrulmayı zorunlu kıldık. Emniyet teşkilatımızın taleplerine ivedilikle uymayı taahhüt ettik ve gerek emniyetten gerek kamudan gelen tüm soruşturmalara yanıt vererek bu taahhüdümüzü yerine getirdik.

ÇOCUK PORNOSU KONUSUNDAKİ ÖNLEMLERİNİZ NELERDİR?

Çocuk istismarı içeren veya yayan içeriklere asla tolerans göstermiyoruz. Kendi tespit yöntemlerimiz, kullanıcı şikayetleri veya sektör ortaklıkları yoluyla saptadığımız bu tür içeriklerden haberdar olduğumuzda, bunları kaldırmak, hesapları kapatmak ve bu vakaları ilgili makamlara bildirmek için derhal harekete geçiyoruz. Platformumuzda üretilen her içerik Topluluk Kuralları dediğimiz ilkeler dizisine bağlı olarak değerlendirilir. Şiddet, pornografi, ayrımcılık içeren hiçbir içeriğe topluluk kurallarımız gereği TikTok’ta izin verilmez ve gerekli yaptırımlar uygulanır.

Örneğin topluluk kurallarımızı ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 16 milyon içerik, bu sene başından Kasım ayının sonuna kadar, Topluluk Kurallarımızı ihlal ettiği için, uygulamamızdan kaldırılmıştır. Yaklaşık 12 milyon içerik, moderasyon teknolojimiz tarafından ihlal bulundurması gerekçesi ile otomatik olarak silinmiştir. İhlal içeren bu içeriklerin yüzde 81'i, daha platforma yüklenme aşamasında tespit edilerek silinmiştir.

Özetle, platformumuzdaki ihlal içeren içeriklerin yüzde 98'ine, daha kullanıcılar şikayet etmeden müdahele edilmiş, yüzde 81'ine ise daha yayınlanmadan aksiyon alınmıştır.

TİKTOK KONUSUNDA BAZI İDDİALAR VAR. ÖRNEĞİN TUHAF YA DA AHLAKA UYGUN OLMAYAN BAZI İÇERİKLERİ “İZLENME SAYISINI ARTTIRDIĞI” GEREKÇESİYLE DESTEKLEDİĞİNİZ, BUNLARI ÖNE ÇIKARDIĞINIZ BELİRTİLİYOR. BUNU NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylemek isteriz. TikTok'taki tüm içerikler kullanıcılarımızın içerik tüketim yaklaşımına uygun olarak akıllı bir algoritmayla belirlenir. Daha net bir ifadeyle kullanıcılarımızın akışlarına onların hoşlandığı ve sevebileceği içeriklere, ilgi duydukları ve tükettikleri içeriklere göre şekillenir. Bu tercihler de kullanıcılarımızın hangi tür videolarla ne kadar süre ve nasıl etkileşime girdiğine göre belirlenir.

KONUŞTUĞUM YA DA VİDEOLARINI DİNLEDİĞİM BAZI TİKTOK KULLANICILARI, ÖRNEĞİN RUSYA'DA BU TÜR İÇERİKLER YERİNE FİZİK GİBİ CİDDİ KONULARDA İÇERİK OLDUĞUNU VE BU TÜR KÖTÜ İÇERİKLİ VİDEOLARIN ORTADOĞU VE TÜRKİYE'DE OLDUĞUNU, ÇÜNKÜ YEREL TİKTOK YÖNETİMLERİNİN STRATEJİSİNİN BÖYLE ÇALIŞTIĞINI İDDİA EDİYORLAR. NEDEN RUSYA İLE ARADA FARK VAR?

Önceki yanıtta da belirtildiği gibi, her kullanıcının 'Sizin İçin' akışı tamamen kendi beğenilerine ve ilgi alanlarına bağlıdır. Farklı ülkelerdeki ve kültürlerdeki kullanıcılar doğal olarak farklı ilgi alanlarına sahiptir ve bu nedenle farklı 'Sizin İçin' akışı deneyimlerine sahip olmaları çok normaldir.

TÜRKİYE'DE ALMAYI PLANLADIĞINIZ YENİ ÖNLEMLER VAR MI?

İçerik denetimi konusunda atmamız gereken daha güçlü adımlar olduğunu farkındayız ve bu konuyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Bugün TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda da belirttiğimiz gibi, platformumuzdaki canlı yayınları Türkiye başta olmak üzere, uygulamalarımızı ve politikalarımızı bölge çapında yeniden gözden geçirmeye başladık. Platformumuzun tüm kullanıcılarımız için güvenli ve emniyetli bir platform olarak kalmasını sağlamaya kararlıyız.

YASAKLANDIĞINIZ ÜLKELER HANGİLERİDİR? YASAKLAMA NEDENLERİ NELERDİR?

Bazı ülkelerde farklı yasaklar söz konusu. Bazı yasaklar sektör çapında yasaklar olmak kaydıyla hepsinin farklı nedenleri var. Bu ülkelerin her birinde ilgili düzenleyici kurumlar ve hükümetlerle birlikte çalışarak onların endişelerini gidermeye çalışıyoruz.

ÇİN HÜKÜMETİNE VERİ GÖNDERDİĞİNİZ KONUSUNU DA DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ?

TikTok, Singapur ve Los Angeles'taki merkezleri bulunan küresel bir şirkettir. TikTok kullanıcı verileri Singapur, Malezya, İrlanda ve ABD'de depolanmaktadır. Kolluk kuvvetleri ve devlet erişim taleplerini nasıl ele alacağımızı ve yanıtlayacağımızı düzenleyen dahili politikalarımız ve prosedürlerimiz var. Bu politika ve prosedürler, kullanıcı verilerini yalnızca bir talebin geçerli bir yasal sürece veya acil durum koşullarına dayandığı durumlarda açıklamamızı gerektirir.

Alınan tüm talepler, herhangi bir kullanıcı verisi açıklanmadan önce TikTok'un özel kolluk kuvvetleri müdahale ekibi tarafından vaka bazında bir değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ekip, kolluk kuvvetleri ve ilgili kamu makamlarından gelen talepleri değerlendirmek üzere eğitilmiştir ve TikTok'un kullanıcı verilerini kolluk kuvvetlerine ve diğer ilgili kamu makamlarına açıklama gereksinimlerini iletmek için sık sık yardımda bulunur."