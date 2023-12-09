Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Haber Merkezi

ETÜT Van Projesi kapsamında yapılan deneme sınavında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Çalışkan öğrencilerin her zaman başarılı olduğunu belirten Vali Ozan Balcı, “Çalışkanlık karakteriniz olsun. Bol bol kitap okuyun. Sanatla sporla uğraşın. Yabancı dil öğrenin. Hedefleriniz ve hayalleriniz büyük olsun. Çevrenize faydalı iyi insanlar olun.” dedi.

Vali Ozan Balcı, program sonunda 8. sınıflarda, 11. sınıflarda ve 12. sınıflarda ilk üçe girenlere ve mezun öğrencilerde de dereceye girenlere ödüllerini vererek kitap hediye etti.

Programa, Vali Balcı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve Etüt Van Projesi koordinatörleri de katıldı.