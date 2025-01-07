DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrası TBMM turu devam ediyor. Bu kapsamda Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet CHP' ziyaretinde.

'MECLİS ÇATISI ALTINDA İLERLEMELİ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Görüşme sonunda Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"Değerli heyeti kabul ettik. Dinledik. Türkiye'nin 50 yıldır süren bir sorununu ortadan kaldırmak, annelerin gözyaşlarını dindirmek adına CHP olarak katkı sağlayacağımızı ifade etmiştik. Görüşlerimizi paylaştık. Eleştirilerimizi büyük bir açıklıkla dile getirdik. Çok kısaca söylemek gerekirse bizim tarihsel tutarlılığımız böyle bir süreci Meclis'in gözetiminde ilerlemesi gerekliliğidir. Bundan sonra atılacak tüm adımlar için Meclis çatısı altında güçlü bir mutabakat sağlanması gerektiğini ifade ettik. Şehit aileleri ve gaziler bu süreçte dışlanmadan, onlarında bu süreçte içinde olarak sürdürülmesi gerektiğini ifade ettik."

DEM Parti heyeti adına konuşan Önder, "Önerilerini, kaygılarını ve eleştirilerini dinledik" dedi.