Türkiye Büyük Millet Meclisi okullardaki sömestir tatili için verdiği aranın ardından yoğun bir gündemle mesaisine dönüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun mesaisine yeniden başlayacak.

Meclis Genel Kurulu, 28 Ocak Salı günü toplanacak.

Genel Kurul'da Bolu'daki yangının Meclis'te araştırılmasına ilişkin önergeler tartışılacak.

Ayrıca Türkiye Adalet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanun teklifinin de görüşmelerine devam edilecek.

YANGIN FACİASI GÜNDEMDE

Meclis'in gündemi bu hafta 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu'daki otel yangını olacak.

AK Parti grubu otel yangının tüm yönleriyle araştırılması ve aydınlatılması ile ilgili kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluklarının tespiti için Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Bu talebin diğer partilerin önergeleri ile birleştirilerek Genel Kurul'da okunması bekleniyor.

Meclis'in yapacağı çalışmanın ardından yasal mevzuat ve denetim mekanizmalarındaki eksikliklerin de tespit edilerek giderilmesi amaçlanıyor.

HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KURULACAK

Genel Kurul'un bir diğer gündemi de Türkiye Adalet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanun teklifi olacak.

Teklif ile Türkiye Adalet Akademisi'nin amacı ve kapsamı yeniden düzenleniyor. Ayrıca, Türkiye Adalet Akademisi'nde "Hukuk Araştırmaları Merkezi" de kurulacak. Bu teklifin tamamlanmasının ardından Genel Kurul gündeminde en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini ve işveren asgari ücret desteğinin 1000 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi gündeme gelecek.

ÇOCUKLAR İÇİN DİJİTAL TEHLİKELER

Meclis'te bu hafta İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dijital Platformlarda Çocuklara Yönelik Tehlikeler" konulu sunum yapacak.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu ile Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da çalışmalarını sürdürecek.