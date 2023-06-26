Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bir kez daha Türkiye karşıtı bir karara imza attı.

Bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye’nin terör örgütü FETÖ ile mücadelesini hedef alan rapor onaylandı.

Söz konusu rapora ise tepki yağdı.

Bu isimlerden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş oldu.

"AKPM'nin misyonu demokrasilere destek olmaktır"

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı kınayarak şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin darbeci Fetö’cülere karşı verdiği meşru müdafa hakkı doğrultusundaki hukuk mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz.

AKPM'nin misyonu demokrasilere destek olmaktır.

Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya hiç kimsenin ve hiçbir kurumun hakkı yoktur!

Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş gerçek ve olgun bir demokrasidir. Ülkeyi her türlü anti-demokratik saldırıdan koruyacak güce sahiptir.

ensonhaber