Dünya genelinde her yıl 27 Haziran, KOBİ’lerin önemini vurgulamak ve başarılarını kutlamak için “Dünya KOBİ Günü” olarak kutlanıyor.

KOBİ’lere 6.85 milyar liralık destek paketi geliyor

KOBİ’ler, ekonomik büyümeye ve istihdama katkılarıyla küresel ekonomiyi canlı tutan önemli aktörler olarak öne çıkıyor.



Uluslararası Ticaret Odası verilerine göre, KOBİ’ler dünya genelindeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 70’ini karşılarken, ekonomik büyümede önemli rol oynuyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’u KOBİ statüsündeki firmalardan oluşuyor. İhracatın ve AR-GE harcamasının 3’te 1’ini, cironun yüzde 43’lük bölümünü KOBİ’ler gerçekleştiriyor. KOBİ sayısı 3 milyonu aşan ülkede istihdamın yüzde 71’i küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışıyor.



KOSGEB ise girişimcilere yönelik destek programları, hibe imkanları, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle KOBİ’lerin büyümelerine, rekabetçiliğine, üretim ve ihracatına katkı sağlıyor.



Başkanlığın 2,37 milyar lira olan bütçesi, geçen yıl Kovid-19 salgınından etkilenen KOBİ’lerin istihdamına yönelik finansman desteğiyle 10,58 milyar lira olarak güncellendi. Bunun 10,22 milyar lirası KOBİ’lere aktarıldı. Bu yıl ise 4,47 milyar lira olarak öngörülen bütçe 6,85 milyar lira olarak revize edildi. Bu kaynağın yıl sonuna kadar KOBİ ve girişimcilere aktarılması hedefleniyor.



İLERİ GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI BU YIL DA DEVAM EDECEK

KOSGEB, Geleneksel Girişimcilik Destek Programı ile 65 bin liraya kadar destek verirken, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında teknoloji seviyesi düşük sektörlere 175 bin lira, orta yüksek teknoloji seviyesine 275 bin lira ve yüksek teknoloji seviyesindeki girişimlere de 375 bin liraya kadar hibe desteği sağlıyor.



Bu desteklerle katma değeri yüksek sektörlerde kurulan işletme sayısının artırılması hedefleniyor. Geçen yıldan bu yana bazı illerde belirlenen önemli sektörlerde 1 milyon liraya kadar çağrı bazlı İleri Girişimcilik Destek Programları uygulanıyor. Bu yıl da çağrılara devam ediliyor.



AR-GE ve ürün geliştirme (ÜR-GE) projelerine 1,1 milyon liraya kadar, proje teklif çağrılarıyla 6 milyon liraya kadar destek veriliyor.



KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri sonucu cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla KOBİ'ler 10 milyon liraya kadar destekleniyor.



Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1,4 milyon lira ve geri ödemesiz 600 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon lira, orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7 milyon lira ve geri ödemesiz 3 milyon lira olmak üzere toplam 10 milyon lira destek üst limiti bulunuyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artıracak yatırım projelerine geri ödemesiz 1,8 milyon lira ve geri ödemeli 4,2 milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon liraya kadar destek veriliyor.

Kaynak:süperhaber