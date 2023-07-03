Tatvan Belediyesince Van Gölü sahilindeki fuar alanında organize edilen festival kapsamında geleneksel halk oyunları yarışması, bisiklet turu, çocuk şenlikleri, futbol müsabakası, satranç ve tenis turnuvasıyla yağlı direk yarışması yapıldı.

İlçede renkli görüntülerin yaşandığı festivale katılanlar, etkinliklerde eğlenceli anlar geçirdi.

Halk oyunları gösterisini tertip eden Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Maşallah Sönmez, "Fuar kapsamında 5. geleneksel düzenlemeli ve düzenlemesiz halk oyunları yarışması gerçekleştiriyoruz. İki gün süren yarışmaya 11 ilden 13 ekip katılım sağladı. Yarışmada derece alan takımlara plaket ve ödül verildi." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki Malatya'dan halk oyunları yarışmasına katılan Cemre Yılmaz da "Buraya gelmek moral anlamında bizim için çok iyi oldu, mutluyuz. Alakalarından dolayı herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Festival kapsamında Van Gölü sahilinde düzenlenen bisiklet turuna Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri de 50 kişilik ekiple destek verdi.

Derneğin spor kulübü başkanı Cemal Yıldırım, "Bisiklet turuna 50 sporcumuzla katılım sağladık ve sahil boyunca 10 kilometre pedal çevirdik. Amacımız, gençlerimizi spora teşvik etmek ve turizme katkıda bulunmaktır. Destek verenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler, Mustafa Ceceli konseri sonrası düzenlenecek ödül töreni ve havai fişek gösterisiyle sona erecek.AA