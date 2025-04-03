Avrupa'da karbon salınımı ve çevre kirliliğine karşı yürütülen çalışmalar otomotiv sektörüne vergi olarak yansıyabilir. Avrupa Birliği yönetimidizel motorların çevreye verdiği zararları azaltmayı hedefiyle dizel araçlara yönelik yeni bir vergi olan "İklim Vergisi" için çalışmalara başladı.

İKLİM VERGİSİNİN GEREKÇESİ

Dizel motorlar, partikül madde ve azot oksit gibi zararlı emisyonlar açısından benzinli veya alternatif yakıtlı motorlara göre daha fazla çevresel yük oluşturuyor. Karar'ın haberine göre bu nedenle, Avrupa'da çevreyi koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında dizel araçlara ek vergi getirilmesi planlanıyor.

YENİ VERGİ TÜRKİYE'DE DE UYGULANIR MI?

Şu an için bu vergi sadece bazı Avrupa Birliği ülkelerinde gündemde olup, Türkiye'deki dizel araç sahiplerini doğrudan etkilemiyor. Ancak, küresel çevre standartları ve Avrupa'daki uygulamalar, Türkiye'nin otomotiv ve vergilendirme politikalarını zamanla etkileyebilir. Bu nedenle, gelecekte benzer bir verginin Türkiye'de de uygulanma ihtimali bulunuyor. Avrupa'daki bu yeni vergi uygulaması, Türkiye'de olmasa bile dizel araçların ikinci el piyasasında değer kaybına neden olabilir. Gelecekte benzer bir verginin Türkiye'de de uygulanma ihtimali, dizel araç sahiplerini alternatif yakıtlı araçlara yönlendirebilir.