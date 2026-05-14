TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,26, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,53 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40,45 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,33 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,41 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,02 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 10,37 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 5,58 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,16 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 102,48 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 21,12 azalış ile turunçgiller oldu.