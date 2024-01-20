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Tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonlardan biri daha başarı ile sonuçlandı.

Son yapılan takiplerden birinde Kırklareli'nde tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi.

Kapı tokmağından broşa kadar sıralanan eserler, göz kamaştırdı.

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda Roma, Anadolu, Osmanlı ve Pers dönemlerine ait ele geçirilen eserler şöyle sıralandı:

Ele geçirilen tarihi eserlerin türleri

6 bin 41 sikke, mühür yüzük olmak üzere madeni para,

Broş, hayvan biçimli kap,

Kandil, demir mühür,

Hokka, yüzük, bileklik, rozet,

Dirhem,

Kapı tokmağı,

Mıh,

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kitap, heykel