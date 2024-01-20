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Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesi Elmalık Mahallesi’nde meydana geldi. Özel bir mülkiyette su kuyusu için açılan ve üstü kapatılmayan yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya düşen sahipsiz köpeği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerinde olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekipler, köpeği özel aparatların yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Kuyudan çıkarılan köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.