Yozgat’ta oto tamir ustası Ünyay Yılmaz, artan sıcaklıklarla birlikte araç sahiplerini yazlık bakım konusunda uyardı. Yaz mevsiminde motor, soğutma sistemi, lastikler ve klima gibi temel bileşenlerin daha fazla zorlandığını vurgulayan Yılmaz, hem güvenli sürüş hem de yakıt tasarrufu için bu bakımın ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Araçların sağlıklı bir şekilde yaz aylarına girmesi için antifriz seviyesinin kontrol edilmesi, radyatör hortumlarının gözden geçirilmesi ve klima gazının eksikse tamamlanması gerektiğini belirten Yılmaz, özellikle klima sisteminin genel performansının test edilmesinin sürüş konforu açısından önemli olduğunu söyledi.

"YAĞ, FİLTRE VE FREN KONTROLÜ, YAZ BAKIMININ BEL KEMİĞİ"

Yılmaz, yazlık bakımda ilk değişmesi gereken parçaların motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi ve polen filtresi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu değişimleri zamanında yapmak hem aracın performansını artırır hem de yakıt tüketimini azaltır. Ayrıca uzun yola çıkmadan önce fren balatalarının mutlaka kontrol edilmesini, gerekirse değişimini öneriyoruz. Sürücülerimize şimdiden güvenli sürüşler diliyoruz.

"BAKIM SONRASI İÇİM RAHAT"

Aracını yaz yolculuğuna hazırlamak için sanayiye getiren Samet Budak ise, “Uzun bir yolculuğa çıkacağım için bakımımı yaptırmak istedim. Ustamız sağ olsun, tüm filtreleri yeniledi. Şimdi içim daha rahat, yola güvenle çıkacağım” dedi.