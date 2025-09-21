Bitlis’te son 3 gündür soğuk ve aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Bitlis’te mevsimin ilk karının yağdığı yerlerden biri de Adilcevaz ilçesindeki 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı oldu. Mevsimin ilk karı ile birlikte zirvesi tamamen beyaza bürünen Süphan Dağı, bulutların dağılmasıyla birlikte apayrı bir güzelliği büründü. Mevsimin ilk karı ile birlikte Süphan Dağı, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekmeye başladı.

Süphan Dağı’nın karlı manzarasını fotoğraflayan Şahin Şerefoğlu, "Mevsimin ilk karı Süphan Dağı’na yağdı. 2 gün önce hafif bir kar serpintisi oldu ama bugün bulutların yoğun olması münasebetiyle çokta güzel bir kar yağdı ve Süphan Dağı’nın başını kar bürüdü. Dolayısıyla mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte havaların soğuması da etkisini gösterdi. Kışı hissetmeye başladık" dedi.