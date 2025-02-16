Yumaklı, yazılı açıklamasında, su ürünleri sektörünün, geçen yıl gerçekleştirdiği ihracata ilişkin değerlendirmede bulundu.

Denizler ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir işletilmesini sağlamak üzere Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün önemli faaliyetler yürüttüğünü vurgulayan Yumaklı, bu çalışmalar kapsamında Türkiye'nin su ürünleri üretiminin, başta yetiştiricilikten elde edilen üretim olmak üzere sürdürülebilir şekilde arttığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, geçen yıl bitkisel ve hayvansal üretimin yanı sıra su ürünleri için de üretim planlamasını uygulamaya başladıklarını anımsatarak, "Planlama dahilinde avcılıkta 7, yetiştiricilikte ise 4 türü, üretim planlaması kapsamına dahil ettik. Bunun yanında, 2003'ten itibaren destekleme kapsamına aldığımız su ürünleri yetiştiriciliğine yine 2024'te yeni destekleme modelimiz kapsamında, temel desteklere ilave teknik kriter destekleri getirdik. Böylece aile işletmelerimiz ve birlik üyesi işletmelerimiz daha fazla destekten yararlanma imkanına kavuştu." bilgilerini paylaştı.

2024'te 97 ülkeye su ürünü ihracatı yapıldı

Türk su ürünleri sektörünün net ihracatçı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Su ürünleri sektörümüzün büyümesi, su ürünleri yetiştiriciliği, üretimi ve işleme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ülkemizin su ürünleri ihracatında önemli artış gerçekleşti." değerlendirmesini yaptı.

Yumaklı, Türkiye'nin su ürünleri dış ticaretinde ihracatçı pozisyonunu korumaya devam ettiğini belirterek, son yıllarda su ürünleri ticaretinde ülkenin kendine yeterlilik oranının yüzde 120 seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

İhracat rakamlarının da bunu açıkça ortaya koyduğunun altını çizen Yumaklı, "Geçen yıl 97 ülkeye su ürünleri ihracatı yaptık. 2023'te 1,7 milyar dolar olan su ürünleri ihracatımız, 2024'te 2 milyar doların üzerine çıktı. Bu rakamla tarihin en yüksek su ürünleri ihracatına ulaşmış olduk." bilgisini verdi.

İbrahim Yumaklı, su ürünleri ihracatının ilk sıralarında levrek ve çipuranın geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Denizlerimizdeki ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarımızı koruyup sürdürülebilirliğini sağlamak, su ürünleri yetiştiriciliğimizi ve ticaretimizi geliştirmek üzere çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle sürdüreceğiz. Elde ettiğimiz başarıda emeği ve katkısı bulunan balıkçılarımıza, yetiştiricilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyorum."