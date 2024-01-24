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SSK ve Bağkur emeklileri, yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkına göre zam alıyor.

Bu yıl 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,57 olmuştu.

AK Parti Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin maaşlarına yüzde 5 daha zam yapılacağını duyurdu ve bu zam oranı yüzde 42,5'e çıkarıldı.

Emeklilerin zam oranı, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Sonra da Meclis Genel Kurulu'na getirildi.

Bu aşamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün akşam katıldığı yayında emekli maaşlarına yüzde 5 zamma ilave olarak yeniden bir değerlendirme yapıldığını açıkladı ve yeni zam oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirdi.

Çalışma hayatındaki zam oranları eşitlendi

Böylece 2024'te çalışma hayatındaki kesimler aynı oranda zam almış oldu.

Asgari ücret zammı yüzde 49, memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 49,25 olurken SSK ve Bağkur emeklileri de memurlarla aynı oran olan yüzde 49,25 zam aldı.

Bu yıl asgari ücrete bir kez memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerine de iki kez zam yapılacak.

En düşük maaş 10 bin lira

Kök maaşı 10 bin liradan düşük olan tüm emeklilerinin maaşı yüzde 49,25 zamla birlikte 10 bin liraya ulaşamıyorsa da aradaki fark bütçeden karşılanarak 10 bin liraya tamamlanacak.

İşte emeklilerinin yeni maaşları

Şimdi emekliler yeni maaşlarının ne kadar olacağını hesaplıyor. Kök maaşı 10 bin lira ve üzerindeki emeklilerin maaşı ise yüzde 49,25 zam birlikte şöyle olacak:

Eski maaş / Yeni maaş

10.000 lira / 14.925 lira

10.250 lira / 15.298,125 lira

10.500 lira / 15.671,25 lira

10.750 lira / 16.044,375 lira

11.000 lira / 16.417,7 lira

11.250 lira / 16.790,625 lira

11.500 lira / 17.163,75 lira

11.750 lira / 17.536,875 lira

12.000 lira / 17.910 lira

12.250 lira / 18.283,125 lira

12.500 lira / 18.656,25 lira

12.750 lira / 19.029,375 lira

13.000 lira / 19,402,5 lira

13.250 lira / 19.775,625 lira

13.500 lira / 20.148,75 lira

13.750 lira / 20.521,875 lira

14.000 lira / 20.895 lira

14.250 lira / 21.268,125 lira

14.500 lira / 21.641,25 lira

14.750 lira / 22.014,375 lira

15.000 lira / 22.387,5 lira

15.250 lira / 21.746,5 lira

15.500 lira / 22.760,625 lira

15.750 lira / 23.506,875 lira

16.000 lira / 23.880 lira

16.250 lira / 24.253,125 lira

16.500 lira / 24.626,25 lira

16.750 lira / 24.999,375 lira

17.000 lira / 25.372,5 lira

17.250 lira / 25,745,625 lira

17.500 lira / 26.118,75 lira

17.750 lira / 26.491,875 lira

18.000 lira / 26.865 lira

18.250 lira / 26.025,5 lira

18.500 lira / 27.238,125 lira

18.750 lira / 27.984,375 lira

19.000 lira / 28.357,5 lira

19.250 lira / 28.730,625 lira

19.500 lira / 29.103,75 lira

19.750 lira / 29.476,875 lira

20.000 lira / 29.850 lira

20.250 lira / 30.223,125 lira

20.500 lira / 30.596,25 lira

20.750 lira / 30.969,375 lira

21.000 lira / 29.946 lira

21.250 lira / 31,342,5 lira

21.500 lira / 32.088,75 lira

21.750 lira / 32.461,875 lira

22.000 lira / 32.835 lira

22.250 lira / 33.208,125 lira

22.500 lira / 33.581,25 lira

22.750 lira / 33.954,375 lira

23.000 lira / 32.798 lira

23.250 lira / 34.327,5 lira

23.500 lira / 35.073,75 lira

23.750 lira / 35.446,875 lira

24.000 lira / 35.820 lira

24.250 lira / 36.193,125 lira

24.500 lira / 36.566,25 lira

24.750 lira / 36.939,375 lira

25.000 lira / 37.312,5 lira

25.250 lira / 37.685,625 lira

25.500 lira / 38.058,75 lira

25.750 lira / 38.431,875 lira

26.000 lira / 38.805 lira

26.250 lira / 39.178,125 lira