İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden; ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve ‘Suç İşlemeye Tahrik' suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62'si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

YÜZDE 34'Ü BOT HESAP

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00'a kadar bu konu ile ilgili toplam 18 milyon 647 bin 269 paylaşım yapıldığı görüldü, bu paylaşımların yüzde 66'sının isimli hesap, yüzde 34'ünün bot hesap olduğu tespit edildi.