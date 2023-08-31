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Balıkseverler ve balıkçılar heyecanlı, av sezonu açılıyor.

Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan’da başlayan yasak dönemi 1 Eylül itibarıyla sona eriyor.

1 Eylül’de denize açılacak olan tekneler 4,5 ayın ardından son hazırlıklarını tamamlayarak denize açılmak için beklemeye başlarken, yeni sezonda palamuttan pek umutlu olmadıklarını belirttiler.

Trabzon’un Yoroz mevkiinde bulunan limandan bu gece denize açılacak olan balıkçılar, yeni av sezonuyla ilgili düşüncelerini belirtti.

Son hazırlıklar yapıldı: Denizlerde av sezonu başlıyorAv sezonuna hazırlanan balıkçılar

“Rızık ne ise o, çıkıp bakacağız"

Yeni sezonda palamuttan pek umutlu olmadıklarını kaydeden tekne sahiplerinden Mehmet Bozoklu, “Rızık ne ise o, çıkıp bakacağız. Görünüşe bakılırsa palamutta geçen yılın görüntüsü yok yine de ne olur bilemiyoruz. Görünüşe göre iyi bir durum yok bakalım ne olur rızkı veren Allah.” dedi.

"Palamut henüz kendini göstermedi"

Tekne çalışanlarından Ali Birinci ise ”Yeni sezon hayırlı olsun diyelim ancak pek balık gözükmüyor. Yine de bakacağız nasip ne ise o. Geçen sene sezon fena geçmedi palamut vardı hamsi yoktu. Hamsi avında bazı olumsuzluklar yaşıyoruz. Farklı yerlerde avlanma serbest burada serbest değil, bunları gidermeleri gerekiyor.

Yani ince hamsi oralarda avlanma serbest buralarda yasak. Ya hepten yasaklanacak ya da burayı da serbest bırakacaklar bunu görmeleri lazım. Genelde Karadeniz’de avlanıyoruz ancak Marmara’ya da gidebiliyoruz. Palamut henüz kendini göstermedi ama yine de belli olmaz gelir mi gelir.” diye konuştu.

Son hazırlıklar yapıldı: Denizlerde av sezonu başlıyorAv sezonuna hazırlanan balıkçılar

"Ne tarafta balık varsa, rotamızı o tarafa çevireceğiz"

Tekne çalışanlarından Yavuz Ertuğrul, “Yaklaşık 25 yıldır sektörde çalışıyorum. İnşallah yeni sezonda balık olacak diyoruz ancak geçen seneye nazaran palamut pek yok gibi. Hamsi de olur ya da olmaz şimdiden bir şey diyemeyiz daha erken. Denize çıkıp bakacağız balık nereye giderse biz de peşinden gideceğiz. Şu anda Marmara’da hamsi var diyorlar buralarda bir şey olmazsa Marmara’ya gideceğiz. Daha sonrasında ise hamsi için Gürcistan’a gideceğiz.

Mart ayında dönüş yapıyoruz. Geçen seneye göre palamut konusunda umutlar düşük, sonradan ne olur bilemeyiz. Bu sezon vatandaş palamudu biraz zor görür. İstavritte pek görünmüyor. Ereğli taraflarında olduğu söyleniyor. Biz de ne tarafta balık varsa, rotamızı o tarafa doğru çevireceğiz.” şeklinde konuştu.

Ensonhaber