Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün birçok ilçede enerji kesintisi uygulanacak.

Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamındaki tüm kesintiler 09.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak.

İŞTE KESİNTİNİN YAPILACAĞI YERLER

- Muradiye İlçesi Yumaklı Mahallesi, Yumaklı Ortaokulunda.

- Gürpınar İlçesi Akpınar Mahallesi ve buna bağlı sokaklarda. Sevindik, Doğu Dinlenme Tesisi, Hoşap Un Değirmeni, Topsakal, Toygun, Yelekli, Süngübayır, Çılgı, Uzungedik, Gülesen Mezrasında, Yalınca, Sıcaksu, Topyıldız, Yukarı, Eğerli, Aşağıalıç, Yukarıalıç, Kurşunlu, Gümüşpala, Arpayatağı, Yapraklı, Biban, Pirbedelan, Küçükburç, Kalkanlıatabinen, Sugözü, Dikbıyık, Akdoğu, Bağlıdere, Baltutan, Beşbudak, Akrak Köyleri ve buna bağlı mezralar. Yalınca Karakolu, Topçudeğirmeni, Taşınacak, Geziyurt, Dolaylı, İlgi, Elemeği, Binektaşı, Yeşilyurt, Çepkenli, Üçdoğan, Yaya, Yankıveren, Yalaztepe, Yoldurağı Topçu Değirme Karakolu, Kapçık, Kömür Şantiyesi, Bükülmez ve bağlı mezralarda Çörekli, Yaramış, Cevizalan, Karakoç, Öveçli Köyü, Aşağı ve Yukarı Sütlüce, Üçgen Köyleri, Acer, Yaramış, Ferzende, Sado, Kırağı, Albenek Mezraları ve bunlara bağlı sokaklarda.

- Erciş Nişancı Köyü ve buna bağlı mezralarda, Yeşilova Mahallesi, Aşağı Işıklı Mahallesi, Aşağı Işıklı Ponza Yolunda, Meydan Boğazı Mezrası Keleş Mezrası Pınarlı Yetişen Köylerinde.

- Gevaş Andaç Mahallesine bağlı Günaylar Petrol Tr 3.Nolu çıkışında.

- Çaldıran Yukarı Gülderen, Aşağı Gülderen, Temrenli, Kaşım, Beydoğan, Yukarı Dikme, İsmail Baba Köyleri, Çilli, Dayanç Mezraları, Uzunpınar Karakolu, Yavuz Selim Karakolu, Çilli Onurtepe Karakolu, Sedat Nezih Özok Karakolunda, Yayklıç Köyü Yaykılıç Mezra Çayır Köyü Akbaşak Köyü Yukarı Sağmalı Köyü, Karadulda Köyü, Tekesuyu Mezrası, Direkli Köyü, Direkli Mezrası-Kilimli Konutlar-Suveren Mezrası, Kandil Mezrası, Avcıbaşı Köyü, Yücelen Köyü, Koçovası Köyü, Aşağı Dikme Köyü, Kurtoğlan Köyü, Emek Mezrası, Doyumalan Köyü, Tekindere Mezrası, İncealan Köyü, Tekindere Köyü, Aşağı Çanak Köyü, Yukarı Çanak Köyü, Sarıharman Köyü, Sarıharman 9 Evler Mezrası, Salahane Köyü, Evciler Köyü, Yuvacık Köyü, Buğulu Kâynak Köyü.

- Özalp Cumhuriyet Mahallesinde.

- Edremit Ayazpınar Mahallesinde.

- Çatak Çılga Köyünde.

- Bahçesaray Çiçekli, Ulubeyli, Doğanyayla, Şişli, Elmayaka Mahalleleri ve bunlara bağlı sokaklarda.

- Tuşba Ilıkaynak, Aşağı Gölalan, Yukarı Gölalan Ve Kalender Mahallelerinde, İskele ve Altıntepe Mahalleleri, Şemsibey Caddesi, Cezaevi Sokak, Cezaevi 3. Sokak, Şemsibey 10. ve 11. Sokaklarda.

- İpekyolu Ilıkaynak, Aşağı Gölalan, Yukarı Gölalan ve Kalender Mahallelerinde.