Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 15.00 itibariyle Tuşba ilçesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi çevrelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, yıldırım düşmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Bugün saat 15.00 itibariyle Tuşba ilçemiz ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) çevrelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Küçük çaplı dolu ve yıldırım düşmelerine karşı dikkatli olunmalıdır. Kamuoyuna saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.