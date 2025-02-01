Bursa'da yürek yakan bir olay yaşandı...

İnegöl'de yaşayan Elzana Sayfan, 2 ay önce doğurduğu kızı Eliz'i emzirmeye başladı.

Bu sırada yorgun düşen kadın uyuya kalırken, 2 aylık bebeğin soluk borusuna anne sütü kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Uyandığında kucağındaki kızının hareketsiz yattığını fark eden Sayfan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, kalbinin durduğunu tespit ettiği Sayfan’a kalp masajı yaptı.

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eliz Sayfan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Eliz Sayfan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.