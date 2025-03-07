Konut sitelerinde aidatların yüksekliğinden yönetim karmaşasına kadar sorunlar durulmuyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sorunların çözümüne yönelik olarak Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi site yönetim hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere yeni birim oluşturmuştu.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bu doğrultuda 23 Ekim 2024’te Ankara’da kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler ile sektör temsilcisi STK’ların katıldığı bir çalıştay düzenlemişti.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ SON AŞAMADA

Şimdi de Bakanlığı’nın hazırladığı, Tesis Yönetim Hizmetleri ile ilgili mevzuat değişikliğinde sona gelindi.

Bakanlığı’na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, “634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu”na tabi binalarda faaliyet gösterecek yönetim şirketleriyle ilgili mevzuat düzenlemesinde hazırlıklarını tamamladı.

HARCAMALAR DENETLENECEK

Şimdi de site yönetimlerine yeni düzenleme getirildi ve harcamaların denetlenmesine karar verildi. Buna göre, site yönetimlerinin harcamaları da yine Bakanlıkça yetkilendirilen şirketlerce yılda en az bir kez denetlenecek. Ayrıca kat malikleri denetim talebinde bulunabilecek.

ŞİRKETLERİ BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİ DENETLEYECEK

Bu şirketlerin yönetim hizmeti verdikleri binalardaki faaliyetleri ve yapılan harcamaları da yine Bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketlerince yapılacak.

ELEKTRONİK YAZILIM SİSTEMİ KURULACAK

Kat maliklerinin iskan ettikleri yapıların yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden şeffaf bir şekilde erişimi için Bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup ortak kullanıma açılacak.

SADECE YETKİLENDİRİLEN ŞİRKETLER SİTE YÖNETİMİNDE GÖREV ALACAK

Mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra, kat malikleri yönetim işini kendileri değil de şirketlere yaptırmak isterlerse, bu işleri sadece Bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler üstlenebilecek. Düzenlemeye göre site yönetimlerinde yalnızca yetkilendirilen şirketler görev alabilecek.

ŞİRKETLERİ BAKANLIK BELGELENDİRECEK

Yeni düzenlemeyle konut ve konutla birlikte ticari alanı olan binaların (sitelerin) yönetiminde faaliyet gösterecek şirketler, Bakanlıkça sınıflandırılacak ve belgelendirilecek.

ŞİRKETLERİN VERECEĞİ HİZMETLER

-Şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra; otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlayacak.

-Kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini takip edip sağlayacaklar.

-Eksiklikler, yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler konusunda önce bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracaklar.

-Site yönetimleri yerine getirilmesi zaruri olan konularla ilgili gereken tedbirlerin alınmaması durumunda da ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilecek.

Harcamalar denetlenecek

MEVZUAT DÜZENLEMESİNİN AŞAMALARI

Mevzuat düzenlemesi, ilgili kurumların görüşlerine açılacak.

Kuramlardan gelen değerlendirmelerin ardından son şekline kavuşacak.

Düzenleme sonraki aşamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sunulacak.