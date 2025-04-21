Yoğun bakımda tedavisi süren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, çalışmayan kalbinin sağ kısmının kasılmaya başladığı ifade edildi.

Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, bugün Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesi halen devam etmektedir; çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir." denildi.

"ENFEKSİYON YA DA AKTİF KANAMA BULGUSUNA RASTLANMADI"

Açıklamada, Önder'in geçtiğimiz cumartesi günü planlı bir cerrahi revizyona alındığı belirtildi. Ameliyat sırasında enfeksiyon ya da aktif kanama bulgusuna rastlanmadığı ifade edilerek şu bilgiler paylaşıldı:

GÖĞSÜ TEKRAR AÇILDI

"Sırrı Bey'e Cumartesi günü Kalp Cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı. İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü. En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük."

"KALBİN SAĞ TARAFINDA KASILMALAR BAŞLADI"

Sağ kalbin ilk operasyonda neredeyse hiç kasılmadığı hatırlatılarak, "tam olmasa da belirgin kasılmaya başladığı" aktarıldı. Ayrıca, Önder'in "hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO (kalp destek cihazı) desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır" ifadesi yer aldı.

"NÖROLOJİK AÇIDAN ENDİŞELERİMİZ YÜKSEK"

Nörolojik durumla ilgili ise endişeler sürüyor. Açıklamanın son bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

"Hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı transkraniyal doppler'de mevcut. Nörolojik değerlendirmelerimiz, konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle ilk ameliyat olduğunda ki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek."

AĞABEYİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, ağabeyinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmıştı. Önder'in tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Ali Önder, ağabeyinin durumunun stabil olduğunu, bunun da bu aşamada kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ali Önder, "Durumun şu an için stabil gitmesi hasta için olumlu bir süreç deniliyor. Çünkü vücudun, organların dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz, bekliyoruz." dedi.

Önder'in tepki verip vermediği sorusu üzerine Ali Önder, "Onun bir ölçüt olmadığını da biliyoruz. Yeğenim ilk görüşünde evet o tepkiyi vermişti ama bunun evreleri, devreleri var. Yani çünkü uyutulma süreci var." diye konuştu.

Ağabeyini henüz görmediğini dile getiren Önder, "Ziyarete girmemeye büyük özen gösteriyorum. Burada bir mucize gerçekleştiriyor, hocalarımız resmen iğneyle kuyu kazıyor. Şimdi böylesi bir emekle geri döndürülen bir hastaya gidip üzerimden bir şey bırakmak istemiyorum. Ne kadar steril bir vaziyette girerseniz girin hastane ortamındayız. Hocalarımın verdiği haberlerle yetiniyorum. İçeriye girmesem de olur. Bir an evvel iyileşsin, aramıza dönsün, hep birlikte görelim." diye konuştu.

Ameliyattan sonra kalbin kapatılmadığına ilişkin iddiaların sorulması üzerine Önder, "Operasyondan sonra tedbir amaçlı göğüs kapatılmamıştı ama bugün karar verdiler, kapattılar." bilgisini paylaştı.