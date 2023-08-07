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Türkiye otomotiv pazarı, yıl başından beri devam eden rekor trendini Temmuz ayında da sürdürdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, toplam pazar Temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 115.4 oranında büyüdü ve 112 bin 459 adede yükseldi. Böylece otomotiv pazarında tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı sonuçları elde edildi.

“HANGİ ŞARTLAR ALTINDA SAKLANDIĞI BİLİNMİYOR”

Artan fiyatlara rağmen gaza basan satışlar sonrası araba almak isteyenler için dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Sektör temsilcileri Ticaret Bakanlığı’nın aldığı son kararlar neticesinde ikinci ele düşen sıfır araçların, stoklandıkları alanlardan ortaya çıkarılıp satışa sunulmaya başlandığını ve tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Yüksek fiyatlara alıcı bulamayan ve ikinci ele düşen sıfır kilometre araçların sayısının on binleri bulabileceğine dikkat çeken sektör temsilcileri ‘araç alırken dolandırılmayın’ uyarısında bulunuyor.

“Yatırım amaçlı alınan bu araçlar, zarar ederim endişesiyle saklandıkları, stoklandıkları alanlardan ilan sitelerinde satışa geçmeye başladı” diyen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Bu araçlar hangi şartlar altında, nerede, nasıl saklandı, tüketici olarak bilmiyoruz” diyerek kritik noktalara dikkat çekti.

“EKSTRA AKSESUARLAR DAHA FAZLA ZARARA YOL AÇIYOR”

Emre ayrıca, “Diğer tarafta bayilerin yüksek fiyatlandırma amacıyla eklediği seramik kaplama, merdiven, tampon eki, spoiler, deri koltuk gibi tadilatlar esnasında gövdede boya veya sök-tak yapılmış olabilir. Geçtiğimiz senelerde birkaç SUV’da deri koltuk uygulaması için dört kapının sökülüp takıldığını tespit etmiştik.

Bu, haberiniz yoksa satışta en az 100 bin TL değer kaybı anlamına geliyor. Yine geçtiğimiz yıllarda sıfır araç satışlarının çok yüksek olduğu dönemde ortalama 1500 sıfır araçtan 100’ünde boya-tadilat gördük. Bu araçlar zaten kar amacıyla satıldığı için satın alırken iki kere düşünün. Tüketiciler sıfır araç satın aldım derken dolandırılmasın, mutlaka kurumsal bir ekspertizde işleme tabii tutsun, içleri rahat etsin” diyerek araba alacaklara uyarıda bulundu

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