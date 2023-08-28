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Türkiye’de Ağustos ayında öngörülen 80-85 bin adet arasındaki satışla birlikte 8 ayda toplam pazar ilk kez 750 bin adedi aşacak. Bu da 2022 yılı toplamındaki 783.283 adetlik satışa, neredeyse 8 ayda ulaşıldığını ortaya koyuyor. Peki son 4 aydaki performansla Türkiye’de otomotiv pazarı ilk kez 1 milyon adedi aşar mı? İşte hem bu sorunun cevabını hem de 2024 yılına ilişkin pazar beklentilerini, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt yanıtladı.

OTOMOBİLDE TÜM ENGELLERİ SIRALADI

Gazete Pencere’den Emre Özpeynirci’ye konuşan Bozkurt, pazarın ilk kez 1 milyon adedi geçebileceğini ve 1.2 milyon adede ulaşabileceğini söyleyerek, kalan dört ayın çok kritik olduğunun da altını çiziyor. Pazarın büyüme hızının yavaşlaması konusunda önlerinde önemli engellerin olduğunu söyleyen Bozkurt bunları şöyle sıraladı:

1- Krediye ulaşım şu an büyük sorun. Herkes krediye ulaşamıyor ve kredi sorunu pazarın büyümesi karşısında kritik bir faktör. Ticari krediler için durum daha da kötü.

2- Son dönemde araçlar gelmeye başlamış olsa da, araç fiyatlarındaki artış öyle bir noktaya geldi ki müşterilerin bunu karşılayabilmesi zorlaştı. Birkaç ay önce o aracı alabilecek gücü olan müşteri, şu an bunu karşılayamayabiliyor. Bu da, araç satın alabilecek kişilerin azaldığı anlamına geliyor.

3- Pazarın gerçek potansiyelinin önüne geçen bir diğer faktör olarak matrah konusuna dikkat çekmeliyiz. ÖTV matrahlarının güncellenme ihtiyacı var ve şu anki oranlar, bugünün gerçeğini yansıtmıyor. 1.6 litre motor hacmine sahip araçların tamamı, yüzde 80’lik vergi dilimine girmiş durumda. Bu da fiyatların daha da artmasına yol açıyor ve araca ulaşmayı zorlaştırıyor.

4- Bununla birlikte bir başka faktör olarak, engellilerin araçlara erişememe durumunu söylemeliyiz. Engelli vatandaşların, mevcut baremlere göre ulaşabileceği model sayısında ciddi bir azalma oldu.

PAZAR 1.2 MİLYONA BİLE ULAŞABİLİR

Bozkurt, son 3-4 ayda yaşanan bu gelişmeler sonucunda araca ulaşacak kişi sayısında ciddi azalma olduğunu belirterek, “Pazarın hemen eylül ayında aniden düşeceğini ifade etmiyorum ama adetlerin azalacağını ifade edebiliriz. Tüm bunlara rağmen pazar 1 milyon adedi geçecektir, hatta 1.2 milyon adede bile ulaşabilir” dedi.

TOYOTA Türkiye CEO’su ve ODMD Başkanı ALİ Haydar Bozkurt, 2024 yılını değerlendirmek için henüz erken olsa da, pazarın mali politikaların seyrine göre şekilleneceğini ifade etti.

“2024 ve 2025’i kolay olmayacak 2 yıl olarak değerlendiriyorum” diye konuşan Bozkurt, “Çünkü yıl içerisindeki olumsuz faktörler, sonraki yılı da etkiliyor. Şu anda en büyük soru işaretlerinden bir tanesi içerisinde bulunduğumuz enflasyon ortamı.

Kur bir şekilde kontrol altına alınabilir, enflasyon ise çok daha ağır bir etki bırakıyor ve bu etkiyi yok etmek daha uzun soluklu bir mücadele gerektiriyor. Bugün geldiğimiz şu anki enflasyon seviyesinden 6 ay gibi kısa bir sürede kurtulma şansımız yok. Bunun için 3-5 yıllık bir yol haritasının Belirlenmesi gerekiyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

EN BÜYÜK SORUN CARİ AÇIK

Enflasyonla mücadelede süecinde en büyük sorunun cari açık olduğunu belirten Bozkurt şöyle devam etti:

“Eğer cari açığı çözemezsek, enflasyonla mücadele şansımız kalmıyor. Ben bu doğrultuda pazarın soğutulmasına doğru gidecek bir planlama bekliyorum. Bugün 1 milyonla kapatmayı öngördüğümüz pazarı, gelecek sene yüzde 30-35 aşağıya çekebilecek bir senaryoyla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz olduğunu da görüyorum.

2024 ile ilgili şu anki fotoğrafa baktığımız zaman pazarda 650-700 binlere gerileme ihtimali olabilir. 2024 yılında, mali politikaların yol haritasının belirlenip, zaman zaman ‘acı reçete’ olarak adlandırılan, fakat benim buna ‘mali disiplin’ dediğim dönemi yaşayacağız.”

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