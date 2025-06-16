Meteoroloji hava durumu tahmini verilerini yayımladı. Bugün Van’ın güney ve kuzey ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişi ön görülüyor.

Tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bitlis'in kuzey ilçeleri ile Van ilinin güney ve kuzey ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli olması beklenirken, kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda; “Rüzgarın akşam saatlerine kadar Hakkari ve Van illeri çevrelerinde güneyli ve batılı yönlerden kuvvetli rüzgar (50-70 km/sa) ve yüksek kesimlerde fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

VAN İÇİN BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli

Başkale: Parçalı ve az bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli

Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli

Erciş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli

Özalp: Parçalı ve az bulutlu

Saray: Parçalı ve az bulutlu