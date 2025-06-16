Meteoroloji hava durumu tahmini verilerini yayımladı. Bugün Van’ın güney ve kuzey ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişi ön görülüyor.
Tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bitlis'in kuzey ilçeleri ile Van ilinin güney ve kuzey ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli olması beklenirken, kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda; “Rüzgarın akşam saatlerine kadar Hakkari ve Van illeri çevrelerinde güneyli ve batılı yönlerden kuvvetli rüzgar (50-70 km/sa) ve yüksek kesimlerde fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
VAN İÇİN BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu
Edremit: Parçalı ve az bulutlu
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli
Başkale: Parçalı ve az bulutlu
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli
Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli
Erciş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli
Özalp: Parçalı ve az bulutlu
Saray: Parçalı ve az bulutlu