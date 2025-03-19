Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yetim aylığı ödemelerinde usulsüzlükleri tespit etmek için kapsamlı bir denetim süreci başlattı.

Yapılan incelemelerde, haksız yere yetim aylığı aldığı belirlenen kişilerin maaşlarının kesildiği ve hukuki işlemler başlatıldığı öğrenildi.

Bu süreçte özellikle boşanma sonrası yeniden yetim aylığı bağlatan kadınlar detaylı şekilde inceleniyor.

HİLELİ BOŞANMALARA KARŞI YOĞUN TAKİP

SGK, özellikle eşinden boşandıktan sonra yetim aylığı almak isteyen kişileri mercek altına aldı.

Kurum, boşanmaların gerçek mi yoksa sadece maaş almak amacıyla mı yapıldığını anlamak için derinlemesine araştırmalar yürütüyor.

Boşanma sonrası kısa sürede yetim aylığı başvurusu yapanlar ve aynı evde yaşamaya devam eden çiftler, inceleme altına alınan grupların başında geliyor.

Gelen ihbarlar değerlendirilerek şüpheli durumlarda maaş ödemeleri durduruluyor ve kişilere geriye dönük borç çıkarılabiliyor.