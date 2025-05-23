Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşamaya devam eden kişilere bağlanan aylıkların, yapılan denetimler sonucunda kesildiğini açıkladı. Kurum yetkilileri, bu tür uygulamaların yasaya aykırı olduğunu vurgulayarak, vatandaşları hak kaybı yaşamamaları için mevzuata uygun davranmaya çağırdı.

Kurum, yapılan denetim ve incelemeler sonucunda bu durumun tespit edilmesi halinde, kişilere bağlanan dul ve yetim aylıkları başta olmak üzere çeşitli sosyal güvenlik ödemelerinin kesildiğini bildirdi.

KAMU ZARARINA YÖNELİK CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

SGK yetkilileri, söz konusu uygulamanın yasalara dayandığını ve suistimallerin önlenmesi amacıyla yürütüldüğünü belirtti. SGK, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

“Hak sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları adına, sosyal güvenlik mevzuatına uygun davranmaları büyük önem taşımaktadır. Kurum olarak bu tür suistimallerin önüne geçmek için denetimlerimiz titizlikle sürdürülmektedir.”