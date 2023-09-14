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CHP'nin terör seviciliğiyle bilinen Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

TV100'de Cansu Canan Özgen'in moderatörlüğünü yaptığı Özgür İfade programının canlı yayınına telefonla bağlanan Sezgin Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftiralarını sıraladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını dile getiren CHP Milletvekili Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.

TSK'yı hedef aldı: Skandal ifadeler kullandı

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Tanrıkulu bu kez de, "Bu TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe yapan? Benim takip ettiğim davalar var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM). 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil miydi? AİHM kararıyla sabit olan? Eleştirel yaklaşırız doğru olup olmadığını sorgularız. En azında TSK üzerindeki bu şaibelerin kalkması için sorgularız. Helikopterden köylüleri kim attı? AİHM kararı orada. Rusya'dan gelen ordular mı yaptı? Köyleri kim bombaladı? F-16'lar bombaladı. Rusya'dan gelen uçaklar mı Ermenistan'dan gelen uçaklar mı bombaladı?" şeklinde konuştu.

Tanrıkulu'nun bu ifadeleri tepkilere neden oldu.

Tanrıkulu hakkında 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçuyla soruşturma izin talebi, dün Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.

Bakan Tunç konuya değindi

Yaşananların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Gaziantep'te konuşan Tunç, program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç'a, Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili skandal ifadeleri soruldu.

Soruşturma izni çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildiğini açıkladı.

Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile ilgili soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, "İzin konusu ile ilgili dosya geldi ve izin verildi. Bundan sonraki süreç Cumhurbaşkanımız, Meclis'e sevk edecek." dedi.

ENSONAHBER