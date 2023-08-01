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Kara para aklama suçlamasıyla ABD’de yargılanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz tahliye edildi.

Türkiye’de “kara para aklamak” iddiasıyla aranırken yurt dışına kaçan Korkmaz, Avusturya’da yakalanıp ABD’ye iade edilmişti.

ABD'DEKİ DAVADA TAHLİYE EDİLDİ

Sezgin Baran Korkmaz geçen hafta bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Korkmaz'ın tahliyesine hükmetti. Sezgin Baran Korkmaz'ın itirafçı olmak gibi bir kararı bulunmadığı belirtildi. Korkmaz, Ekim 2023'te jüri önüne çıkacak ve o tarihe kadar da tutuksuz yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Amerika’nın Utah eyaletinde de vergide sahtecilik yapmaktan ceza alan bir şirketle ilişkisi olan Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye’de kara para aklama suçundan hakkında soruşturma sürerken 5 Aralık 2020’de yurt dışına çıktı. 2 Mayıs 2021 tarihinde hakkında açılan soruşturmalar tamamlanan Korkmaz’ın 6 şirketi üzerinden 132 milyon dolar kara para akladığı gerekçesiyle 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Bu süreçte Avusturya’da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz, ABD’ye iade edildi. Korkmaz, ABD’nin Utah eyaletinde “1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı” iddialarıyla açılan davada tutuklandı. İddianamede Washakie Renewable Energy LLC şirketinin ortakları olan Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan tarafından Plymouth, Utah’ta biodizel üretildiği beyan edilerek 1 milyar dolardan fazla vergi iadesi alındığı, Korkmaz ve işbirliği yaptığı bu kişilerin vergi dairesini dolandırarak aldıkları teşvik gelirleriyle lüks evler ve çeşitli emlaklar satın aldıkları kaydedildi.

İddianamede, 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston’ı, bazı üst düzey hükümet yetkilileri aracılığıyla federal soruşturmadan aleyhlerine açılan davalarından koruyabileceğini iddia ederek 6 milyon dolar dolandırdığı belirtildi. Ayrıca Korkmaz’ın Kingston ve Termendzhyan’a karşı devam eden ceza davasında, federal ajanlara ‘yanlış beyanlarda bulunduğu, Termendzhyan tarafından kontrol edilen bir banka hesabına gönderilen yaklaşık 38 milyon dolarlık banka havalesi konusunda yetkililere yalan söylediğinin’ iddialar arasında yer aldığı belirtildi.

HAKKINDAKİ İDDİALAR

2020’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ancak Korkmaz da dahil bunların 8’i yurtdışındaydı. Sadece Kâmil Feridun Özkahraman isimli 1 kişi tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, akılalmaz bir yöntemle işlediği dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçundan hapse mâhkum edildi. Yargıtay, Korkmaz’a verilen 5 yıl 10 ay, aleyhinde ifade verdiği gerekçesiyle Korkmaz’ın kendisini vurdurduğunu söyleyen eski ortağı Bereket Öner’e verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezalarını onadı. Korkmaz ve Öner’in, bir iş insanını borçlandırmak için kurye kıyafeti diktirdikleri kişiyi evine yolladıkları, sahte kuryenin dergi teslimi karşılığında iş insanının imzasını aldığı, bu imzanın da daha sonra senet üzerinde kullanıldığı anlaşıldı. Bu yöntemle 2011’de 12 milyon 860 bin lira borçlandırılan ve iş yerine haciz işlemi yapılan iş insanının avukatlarının ve emniyetin takibiyle suç ortaya çıkartıldı. Korkmaz’ın, 2011’de görevdeki bir MİT Müsteşar Yardımcısı’nın aracılığıyla tanıştığı iş insanının talebi üzerine olaya dahil olarak dolandırıcılık suçunu işlediği öne sürüldü. Yargıtay, Korkmaz, eski ortağı Bereket Öner, sahte kurye olarak suça dahil olan Murat U. ve Seran K. hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği cezaları onadı.

Kaynak: Superhaber