Toplumsal yaşam, yazılı olmayan kurallarla ayakta durur. Kimsenin kapısına asılı değildir bu kurallar; okulda da öğretilmez çoğu zaman. Ama herkes bilir gibi davranır. Sırada beklemek, başkasının sözünü kesmemek, kamusal alanın herkese ait olduğunu unutmamak… Medeniyet dediğimiz şey, tam olarak bu küçük ayrıntılarda kendini gösterir.

Toplumsal yaşam, yazılı olmayan kurallarla ayakta durur. Kimsenin kapısına asılı değildir bu kurallar; okulda da öğretilmez çoğu zaman. Ama herkes bilir gibi davranır. Sırada beklemek, başkasının sözünü kesmemek, kamusal alanın herkese ait olduğunu unutmamak… Medeniyet dediğimiz şey, tam olarak bu küçük ayrıntılarda kendini gösterir.

Ne var ki, en çok da bu ayrıntılarda tökezliyoruz.

Cehalet burada karşımıza yalnızca bilgi eksikliği olarak çıkmaz; bir görgü meselesine dönüşür. Toplu taşımada yüksek sesle konuşmak, başkasının alanına izinsiz girmek, kalabalıkta yalnızca kendini var saymak… Bunların hiçbiri “bilmemekle” açıklanamaz. Bunlar, birlikte yaşama fikrini ciddiye almamaktır.

Medeniyetsizlik çoğu zaman bilinçli bir kabalık değildir. Daha çok, “Ben böyleyim” rahatlığıyla savunulan bir dikkatsizliktir. Oysa toplum, bireylerin yalnızca kendileri gibi davranabildikleri bir alan değildir. Herkesin biraz geri çekildiği, biraz yer açtığı bir denge hâlidir.

Birinin yere çöp atması, sıraya kaynak yapması ya da kamusal bir alanda başkasının huzurunu hiçe sayması küçük bir davranış gibi görünür. Ama bu davranışlar tekrarlandıkça, ortak yaşamın zemini aşınır. İnsan, sadece kalabalıkta değil; kalabalığın içinde yalnız hissetmeye başlar.

“Senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor” demek, tam da bu yüzden abartılı değildir. Çünkü medeniyetsizlik, bir tercih hâline geldiğinde başkasının hayatına doğrudan temas eder. Başkasının zamanını çalar, alanını daraltır, sabrını tüketir.

Toplumsal kurallar baskı değildir; aksine özgürlüğün ön koşuludur. Herkesin dilediğini yaptığı bir yerde kimse rahat edemez. Medeniyet, sınır koymakla değil; sınırları gözetmekle mümkündür. Ve bu, eğitimden çok dikkat meselesidir.

Belki de en büyük yanılgımız şudur: Medeniyeti büyük sözlerde, yüksek ideallerde aramak. Oysa medeniyet, bir kapıyı tutmak kadar basit; bir adım geri çekilmek kadar sessizdir.

Ve bazen insanın içinden sadece şunu söylemek gelir:

Ben senden her şeyi bilmeni istemiyorum.

Sadece birlikte yaşadığımızı fark etmeni istiyorum.

"Bir toplumun medeniyet seviyesi, en iyi şekilde başkalarına gösterdiği saygıyla ölçülür." – Anonim

Sağlıcakla kalın.