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Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki bir manavda karpuzları güneşten korumak için konulan şemsiye şiddetli rüzgar nedeniyle havalandı. Şemsiyeyi bırakmak istemeyen ve kapatmaya çalışan Burak Abuç, şemsiye ile birlikte adeta havaya uçtu. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda 5-6 metre uçan adam, yola kenarına düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibi Burak Abuç’u hastaneye kaldırdı. 2 günlük tedavisi sonrası taburcu edilen Burak Abuç’un durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler şaşkınlıkla karşılandı. İHA